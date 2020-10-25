İlham Aliyev: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkacak. Erivan'ın nereden ve nasıl silah aldığını biliyoruz. Bütün rotalar bizde var. Yaklaşık 300 tankı vurduk ve ele geçirdik. Nereden bu kadar tank? Biz tek başına savaşıyoruz. Ermenistan'a bu yıllar boyunca yardım edilmeseydi bu sorun daha önceden çözülürdü. Biz onları kovuyoruz ve kovacağız.

Ermenistan topraklarına geçmedik, böyle bir fikrimiz de yok. Bu zor iş değil bizim için. 2. Karabağ savaşı bitiikten son bütün aksilikler tahlil edilmelidir.

Biz savaşta yüksek teknoloji aşamasına geçtik. Azerbaycan ordusu büyük profesyenellik gösteriyor.