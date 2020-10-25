İspanya ikinci kez ulusal OHAL ilan etti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 43 milyon 178 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 157 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 31 milyon 810 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 851 bine, Hindistan'da 7 milyon 907 bine, Brezilya'da 5 milyon 381 bine ve Rusya'da 1 milyon 513 bine ulaştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgına yönelik yeni tedbirleri duyururken, son imzaladığı kararnameyle tüm restoran, bar, kafe ve dondurmacıların 18.00'de kapanacağını ancak evlere servis yapabileceğini söyledi. Başbakan, tüm spor salonları, yüzme havuzları, oyun salonlarının, estetik merkezlerinin kapatıldığını bildirdi.

Salgında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.

Libya'da 1639 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

- Malezya'da Başbakan Muhyiddin'in OHAL teklifi reddedildi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'in, salgınla daha iyi mücadele edilmesi için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a sunduğu olağanüstü hal (OHAL) teklifi kabul edilmedi.

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana tespit edilen vakaların sayısının 900'e yükselmesi üzerine bir balıkçılık limanı daha kapatıldı.

Endonezya'da Bali eyaletine bağlı Badung bölgesindeki bir hapishanede 106 mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.