Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına test yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
|25 Ekim 2020 21:29
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. İmamoğlu'nun testinin pozitif çıkması üzerine gözler yakın çalışma arkadaşları ve ailesine çevrilmişti. Bu konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından açıklama yaptı.
AİLESİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Ongun herkesin testlerinin negatif çıktığını belirterek, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
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