Azerbaycan, Gubadlı kent merkezini işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
|25 Ekim 2020 22:12
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi.
Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
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