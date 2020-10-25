Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı
|25 Ekim 2020 22:40
|+Aa- Yazdır
Tropikal meyveler ve gül kurusunun da bulunduğu 12 çeşit bitkiden hazırladığı Osmanlı çayını geçen sene yapmaya başladıklarını dile getiren Semir Eraslan, bu sene daha da çeşitlendirerek müşterilerine sunduğunu anlattı.
Hazırladığı çayın, vücut direncini artırıcı bir özelliği olduğunu savunan Eraslan, özellikle havaların soğumasıyla beraber, içerisindeki değerli bitkiler sayesinde düşen vücut direncinin desteklendiğini ifade etti. Bağışıklık sistemine dost olan Osmanlı çayının aynı zamanda içeriğinde kişiyi zinde tutan bitkiler bulunduğunu aktaran Eraslan, "Bu çayı sıradan çaylardan farklı olarak, Osmanlı mutfağında çokça kullanılan kurutulmuş gül ve tropikal meyvelerle destekledik. Tropikal meyvelerle ve kurutulmuş gül kullanarak vücudun C vitamini ihtiyacını ve daha birçok vitamin ihtiyacını karşılıyoruz. Osmanlı çayı tadı itibarı ile içmesi oldukça keyifli bir çaydır" dedi.
100 gramı 10 lira
İçerisinde kurutulmuş zencefil, havlıcan, zerdeçal gibi birinci dereceden kök bitkilerin yanı sıra ıhlamur, adaçayı, kurutulmuş gül, karanfil, hibiskus, adaçayı, melisa, papatya, kuru gül yaprağı, çubuk tarçın, biberiye ve bunlara ek olarak kurutulmuş elma ve limon bulunduğunu dile getiren Eraslan, yüz gramını 10 TL'den satışa sunduklarını söyledi. Fiyatı aşağıda tutmaya çalıştıklarını kaydeden Eraslan, en düşük karla Osmanlı çayını ürettiklerini anlattı.
Osmanlı çayını severek tükettiklerini ve kış ayları gelmeden önce evlerinde bulundurduklarını ifade eden Ebru Nevşioğulları ise, "Yapımı çok kolay, içimi çok rahat. Herkesin evinde bulunması gereken bir çay. Bağışıklık sistemini koruyor, vücudu dinç tutuyor. Bir takviye olabilir diye düşünüyorum. Severek tüketiyoruz ve gerçekten faydasını görüyoruz" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fitoterapi profesöründen virüse karşı pastil önerisi
14 Ekim 2020 15:03
|D vitamininin fazlası, kireçlenme nedeni
30 Eylül 2020 21:48
|Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
27 Eylül 2020 21:25
|'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
11 Eylül 2020 09:17
|Prof. Ateş Kara: Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklık için çok önemli
17 Ağustos 2020 13:45
|Zerdeçalın sağlığa beş faydası
25 Temmuz 2020 23:35
|Dr. Türkan Peker: Virüs soğuk vücudu seviyor
22 Nisan 2020 16:06
|Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
02 Nisan 2020 20:33
|Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu
14 Mart 2020 16:09
|Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
02 Mart 2020 15:20