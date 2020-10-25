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Kastamonu'daki yangın 4 gündür söndürülemiyor

Kastamonu'da birden çok noktada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi tam dört gündür sürüyor. Söndürme çalışmalarında farklı bölgelerden ekipler kadar köylüler de destek veriyor.
 25 Ekim 2020 23:01
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Kastamonu'daki yangın 4 gündür söndürülemiyor

Türkiye'nin orman envanterinin başkenti sayılan Kastamonu ormanları 4 gündür söndürülemiyor. Yangına iki helikopter ile birlikte 400'den fazla personel müdahale ediyor.

Kastamonu'da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde 4 gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Gürcüdere Yaylası ile Attepe Yaylası'nda ormanlık alanda başlayan yangına, 70 arasöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı, 2 helikopter ve 400'den fazla personelin müdahale ettiği öğrenildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle arazözlerin yetersiz kaldığını söndürme çalışmalarında iki helikopterde destek veriyor. Rüzgarın da etkisiyle yer yer farklı noktalarda tekrar başlayan yangın, zorlu arazi şartları nedeniyle 4 gündür kontrol altına alınamadı.

Öte yandan Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde çıkan orman yangına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası'nda da ormanlık alanda yangın çıktı. Yoğun çaba sonrasında Attepe Yaylasındaki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Gürcüdere Yaylasındaki yangına ise müdahale halen devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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