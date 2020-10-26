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26 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

26 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları.
 26 Ekim 2020 00:01
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26 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Ankara Garı'ndan "Karaelmas Ekspresi" ile Karabük'e hareket edecek, Kalecik ilçesinde kütüphane ve kültür merkezi açılışı gerçekleştirecek, Çankırı ve Çerkeş ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Ankara/Çankırı/Karabük/09.00-19.40)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak. Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Byauzakovich Yermekbayev ile görüşecek, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Nur Sultan)

3- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek ve yerel yöneticilerle değerlendirme toplantısı yapacak.

(İstanbul/14:30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak, Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışmalarını inceleyecek.

(Denizli/11.00/18.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek olan Karaismailoğlu, hızlı tren istasyonunu inceleyecek.

(Afyonkarahisar/10.00-15.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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