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Türkiye'ye karşı boykot karşılık bulmadı

Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Temmuz'da 693 milyon riyalken Ağustos ayında 834 milyon riyal oldu. Buna karşılık Katar'da ise Türk ürünlerine yönelik yapılan kampanya büyük ilgiyle karşılandı.
 26 Ekim 2020 06:40
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Türkiye'ye karşı boykot karşılık bulmadı

Suudi iş adamları tarafından yapılan gayri resmi boykot çağrıları karşılık bulmadı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre arttı. Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi. Daha önce de Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları Arap halkları nezdinde de karşılık görmemiş, sosyal medyadan Türkiye'ye destek yağmıştı.

TÜRK ÜRÜNLERİNE BÜYÜK İLGİ

Türk ürünlerinin yoğun olarak tüketildiği körfez bölgesinde vatandaşlar Türk ürününden vazgeçmezken, Katar'da büyük marketler zincirlerinden "Al Rawnak"ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü. Katar'daki tüm şubelerinde satışa sunduğu Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu.

BOYKOTA KARŞI ATAK

Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini "Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması" şeklinde açıkladı. Derviş, "Maalesef bazı ülkelerin başını çektiği Türk ürünlerine yönelik boykot çağrıları ve Türkiye'nin karalanması kampanyalarına karşılık bizim de böyle bir hamleyle rolümüzü yerine getirmemiz gerektiğini düşündük" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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