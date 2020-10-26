Avrupa'da İslam düşmanlığı iyice arttı

Almanya'da camilere saldırılar, had safhaya ulaştı. Geçen hafta Berlin'deki Mevlana Camii'ne polis baskınına; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasetçilerden tepkiler, arka arkaya geldi. Erdoğan, "Avrupa faşizmi, yeni bir safhaya geçti" demişti. Batıda Türklere ırkçı ve İslamiyet'e yönelik faşist saldırıların başını Almanya çekiyor. Almanya'da camilere yönelik şimdiye kadar 50'den fazla saldırı oldu. Sadece geçen yıl şahsa yönelik 24, işletmeye 20, araca 4, mezarlığa, derneğe ve konuta 3'er, eğitim kurumlarına 1 ve dış temsilciğe de 1'er saldırı yapıldı. Ayrıca, kişiye nefret söylemi ve tehdit içerikli 49 da olay vuku buldu. Son 20 yıldaki saldırıların çoğu bireysel ve yeterince incelenmeden üstü kapatılıyor. Buna rağmen bu ülkede çok aktif olmasına rağmen terörist PKK'nın örgütsel boyutu dahi araştırılmıyor.

"YANAĞIMIZI DÖNMEYECEĞİZ"

Fransa'nın ise, Resulullah Efendimize yönelik hakareti görmezden gelmesi, üstüne bir de özgürlük kılıfı uydurması, Avrupa'nın iddia ettiği gibi hiç de demokratik olmadığını, sadece edebiyatını yaptığını bir kez daha ispatladı. Son olarak Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'in, İslamofik tutuma çanak tutan Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u ikaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına, siyasetçiler tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü söyledi. Altun, "Kendilerince Müslümanlara 'sözde entegrasyon dersi' kılıfı altında gözdağı verirken, 'Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz, ama asla buraya ait olmayacaksınız' diyorlar. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz" dedi.

"AVRUPA, BU IRKÇI KAFADA"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ahlaksız! Bu faşistler, insanlık adına mücadele eden herkese düşman", AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da "Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası" ifadesini kullandı. Grup Başkanvekillerinden Mehmet Muş "Buna Avrupa'nın değerlerini hatırlatmayın. Çünkü artık ortada bir Avrupa değeri yok. Avrupa'yı yöneten zihniyet, bu ırkçıyla aynı kafada" derken, Bülent Turan da "Terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı" vurgusu yaptı.

EBRU KARATOSUN