Pandemi döneminde para biriktiriyoruz
|26 Ekim 2020 07:30
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Pandeminin getirdiği belirsizlikler devam ederken, tedaviye ve ekonomiye dair net işaretlerin gelmemesi, tüketicinin harcama alışkanlıklarına doğrudan yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık Tüketici Eğilim Anketi ile vatandaşların maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçüyor. Vatandaşın beklentilerine bakıldığında ise; tasarruf etme, yani daha az harcama ihtimalinin dört aydır düzenli olarak yükseldiği görülüyor. İnsanların gelecek 12 aylık döneme ilişkin eğilimleri incelendiğinde, tasarruf etme ihtimali endeksi ekimde 30,4'e ulaşarak, serinin açıklanmaya başladığı 2012'den bu yana en yüksek değerini aldı. Endeksin geçen yılki en yüksek seviyesi 23,8 ile aralıkta, 2018'deki en yüksek seviyesi de 26,1 ile nisanda gerçekleşmişti.
DIŞARIDA YEMEK YOK
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Ak, genel ekonomik durum beklenti endeksinin gerilediğini, bu durumun salgının gidişatındaki olumsuzluklardan kaynaklandığını söyledi. Ak, 2021 yılına yaklaşılmasına rağmen aşı ve ilaç çalışmalarında henüz beklenen olumlu haberin gelmediğini, İş gücü kaybı gibi risklerin de öne çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti: Tasarruf etme ihtimali endeksi ilk defa 30'un üzerine çıktı. Salgın nedeniyle ertelenen talep ve kişilerin tüketim kalıplarında meydana gelen değişimler var. Artık insanlar restorana gitmek, büyük otellerde tatil yapmak yerine, evlerine çekilmeyi tercih ediyor. Bu durum bazı harcama kalemlerinin yok olmasını sağladı. Bu tüketilemeyen gelirin de tasarrufa yöneldiğini söyleyebiliriz.
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