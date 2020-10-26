Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti
|26 Ekim 2020 07:42
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Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerine ve Terter ilindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe girmişti.
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