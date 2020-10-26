Bilecik'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|26 Ekim 2020 07:52
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası ve temaslı kişiler olması sebebiyle Beşevler Mahallesi'nin tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup, ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 26.10.2020 saat 00.01 itibarıyla sınırlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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