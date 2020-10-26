Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilir
|26 Ekim 2020 09:07
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayının eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç olabileceğini iddia etti.
Hakan, bugünkü köşe yazısında "Size bir sır vereyim mi?" diyerek şunları yazdı:
"Millet ittifakının adayı kim olacak" diye kadim bir konumuz var. Konu ne zaman açılsa... Hemen herkes bir çırpıda Gül, Babacan, İmamoğlu, Yavaş, İnce, Akşener, Kesici gibi isimleri sıralayıveriyor.
İşittiğime göre... Millet ittifakının adayı, bütün bu isimlerin dışında bir isim olabilirmiş. Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim... HAŞİM KILIÇ imiş.
Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda.
İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor: Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM'den gelmesi önemli...
Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç'a gelirse... İlk sen yazmıştın dersiniz artık.
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