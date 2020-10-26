1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilir

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan: Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç'a gelirse... İlk sen yazmıştın dersiniz artık"
 26 Ekim 2020 09:07
+Aa- Yazdır
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilir

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayının eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç olabileceğini iddia etti.

Hakan, bugünkü köşe yazısında "Size bir sır vereyim mi?" diyerek şunları yazdı:

"Millet ittifakının adayı kim olacak" diye kadim bir konumuz var. Konu ne zaman açılsa... Hemen herkes bir çırpıda Gül, Babacan, İmamoğlu, Yavaş, İnce, Akşener, Kesici gibi isimleri sıralayıveriyor.

İşittiğime göre... Millet ittifakının adayı, bütün bu isimlerin dışında bir isim olabilirmiş. Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim... HAŞİM KILIÇ imiş.

Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda.

İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor: Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM'den gelmesi önemli...

Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç'a gelirse... İlk sen yazmıştın dersiniz artık.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti
26 Ekim 2020 07:42		 Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes yürürlüğe girdi
26 Ekim 2020 07:37
Avrupa'da İslam düşmanlığı iyice arttı
26 Ekim 2020 06:50		 Türkiye'ye karşı boykot karşılık bulmadı
26 Ekim 2020 06:40
26 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Ekim 2020 00:01		 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesine ziyaret
25 Ekim 2020 23:36
Azerbaycan, Gubadlı kent merkezini işgalinden kurtardı
25 Ekim 2020 22:12		 Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım
25 Ekim 2020 21:12
Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi
25 Ekim 2020 20:05		 İlham Aliyev: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkacak
25 Ekim 2020 20:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı10:28 - CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı'ndan Trabzon hakkında skandal sözler!10:25 - Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL10:24 - Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı10:23 - Adana'da FETÖ'nün sözde medya sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi10:22 - Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
10:20 - Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti10:17 - ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak10:12 - e-Nabız grip aşısı kimlere, nasıl yapılacak?10:04 - POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar10:04 - Borsa haftaya düşüşle başladı10:02 - Nüfusta isim ve soyisim değiştirme işlemleri
10:01 - YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı10:00 - Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı09:58 - Uzaktan eğitim fobiye dönüşmesin09:55 - Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak09:55 - Riskli ve çoğul gebelikler perinatoloji uzmanının takibi ile yürütülmeli
09:54 - Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak
Korona izni 2021 yazına uzuyor
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL
2021 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?
İntihar eden gencin yakınları polise saldırdı: 20 gözaltı
Fatura 85 TL'yi geçerse şirketinizi değiştirin
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilir
3000 ek göstergeli kimyager, 3600 ek göstergeli Biyologdan daha fazla emekli maaşı alabilir mi?
Lise mezunları memur oluyor!
Torpille otomobil alma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şevval şahin 1
Dürrüşehvar 1
24.10.2020 barcelona vs real madrid maçı 3
ekrem imamoğlu'nun corona testinin pozitif çıkması 1
güneşin oğlu 2
Duyarkat 1
Vanak 1
coberlik 1
luiz gustavo 1
mel gibson 1
SON İLANLAR
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
Sağlı Bakanlığı 2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Muğla Sıtkı Kıçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TÜBİTAK, 1 uzman yardımcısı alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam