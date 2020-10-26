El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü
|26 Ekim 2020 08:09
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Trabzon'un Tonya ilçesinde, sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unutmasıyla hareket edip, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi Ayşe Aktaş (65), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Turalı Mahallesi Karabektaş mevkisinde meydana geldi. Filiz Aktaş, kullandığı 06 AT 2959 plakalı otomobili, evinin önündeki hafif rampa yola park edip, araçtan indi.
İddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, koltukta oturan annesi Ayşe Aktaş ile aniden geri doğru hareket ederek 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, takla atıp devrilen otomobilden savrulan Ayşe Aktaş, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ayşe Aktaş, Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.
Kazayla ilgili sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma başlatıldı.
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