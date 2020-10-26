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Sahte içkiden 12 ilde 80 ölüm
Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Son 17 günde yurt genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi
|26 Ekim 2020 08:13
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Son üç günde İzmir'de 7, Mersin ve Samsun'da da 1'er kişi olmak üzere 9 kişi sahte içki yüzünden hastanede yaşamını yitirdi.
9 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 12 ilde 80'e çıktı.
Sahte içki üretip satanlara yönelik operasyonlar da devam ediyor. Şu ana kadar gözaltına alınan 471 şüpheliden 95'i tutuklandı.
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