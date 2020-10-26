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Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak

Ekonomi Programı öncesinde 35 bine yakın personel alımı için karar alındığı ve bütçelendirildiği belirtildi. 2021 yılı bütçesiyle de 65 bin personel daha alınması planlanıyor.
 26 Ekim 2020 08:16
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Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; Kamuya 2021 yılında alınacak personel sayısı 100 bini bulacak.

Yeni TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta sunuş konuşmasıyla başladı. Bu hafta da salı günü bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldıktan sonra bakanlıklar ve kuruluşların 2021 yılı bütçe teklifleri görüşülmeye başlanacak.

PERSONEL GİDERİ 385 MİLYAR

Bütçe teklifinin TBMM süreciyle birlikte gelecek yıl kamuya ne kadar personel alacağı da netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen yaklaşık 35 binin üzerinde personel alımı yapılacak. 65 bin civarında da bütçe teklifi ile belirlenen personel alımı yapılacağı kaydedildi. Kamuya 6 bin yeni alımla engelli çalışan sayısının 64 bini geçmesi bekleniyor.

İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personelin atamalarının devam edeceği ifade edildi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alındı. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.

BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eylül ayının sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda "işgücü ve istihdam" başlığı altında kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağı belirtildi. YEP'in ilgili bölümünde, "Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır" denilmişti.
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