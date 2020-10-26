1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüm ayrıntılarıyla Torba'da mükellefe sağlanan kolaylıklar

COVID-19 ertelemeleri kapsama alınmazken, BAĞ-KUR borçlarına yapılandırma zorunluluğu getirildi. Kamudan iade alacağı bulunanlara mahsup olanağı tanındı.
 26 Ekim 2020 08:18
+Aa- Yazdır
Tüm ayrıntılarıyla Torba'da mükellefe sağlanan kolaylıklar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan torba kanun teklifine, kamu alacaklarına ilişkin geniş kapsamlı yapılandırma getiren önergelerle, bazı kritik konularda da düzenlemeler yapıldı. İş dünyasının merak ettiği COVID-19 sebebiyle ödemeleri ekim, kasım, aralık aylarına ertelenen vergiler yapılandırma kapsamı dışında tutuldu. Teklife, Cumhurbaşkanına yapılandırma başvurusu ile ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisi verildi. Politik riski bulunan ülkelerde faaliyet gösteren firmalara ise 1 yıla kadar ek süre verilebilecek. Yapılandırma kapsamında olup da kamudan iade alacağı bulunan mükellefler, bu alacaklarını borçlarına mahsup edebilecekler.

31 Ağustos 2020 tarihi yapılandırmada baz alındı

Hemen hemen tüm kamu alacaklarına ilişkin getirilen yapılandırmada tarih 31 Ağustos 2020 olarak belirlendi. Yani bu tarih itibarıyla oluşmuş alacaklar yapılandırılabilecek. Yapılandırmaya konu borcun ana parası, Yİ-ÜFE'ye endekslenerek bugüne getirilecek. 1 Kasım 2016'dan sonraki dönemlere ilişkin alacaklar için uygulanacak Yİ-ÜFE yüzde 0.35 olacak. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 31 Aralık 2020'ye kadar başvuracaklar.

SGK prim borçlarının ilk taksiti 28 Şubat 2021'de, diğer tüm borçların ilk taksiti 31 Ocak 2021'de ödenecek. Ödemeler 2'şer aylık dilimler halinde en fazla 18 taksitte yapılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreleri 1 ay uzatabilecek. Peşin ödeme halinde, Yİ-ÜFE'ye endekslenerek artırılan tutarın yüzde 90'ı alınmayacak. Yapılandırılacak tutarın tamamının ceza, faiz, zamdan oluşması durumunda peşin ödeme halinde endekslenmiş tutarın yarısı silinecek. İki taksit dönemi içinde peşin ödenen idari para cezalarına ise yüzde 12.5 indirim uygulanacak.

3 yıllık taksite yüzde 15 vade farkı eklenecek

Taksitle ödemelerde, 6, 9, 12 ve 18 ay seçenekleri bulunacak. 6 taksit için yüzde 4.5, 9 taksit için yüzde 8.3, 12 taksit için yüzde 10.5 ve 18 taksit için yüzde 15 vade farkı eklenecek. İlk iki taksitin zamanında ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek.

Yapılandırılan alacakların tamamen ödenmemesinde ise ödenen tutarlar kadar kanun hükümlerinden yararlanılacak. 2018 yılında yapılandırılan borçların kalan taksitleri de yeniden yapılandırılabilecek. Ancak 2014'te çıkarılan yapılandırma ile 2017 yılında çıkarılan yapılandırmada ödemeleri devam edenler yeni yapılandırmadan yararlanamayacaklar. Taksitli ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde bankalar, borcu taksitler halinde yansıtacak.

COVID sebebiyle ertelenen vergiler kapsam dışı kaldı

Kanun kapsadığı dönemde olan ancak COVID -19'un olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilan edilen mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler, yapılandırmaya dahil edilmeyecek. Başka bir ifade ile ödeme süreleri bu yılın; ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen vergiler yapılandırılamayacak.

Belediyelerin kamu borcu bütçe gelirlerinden kesilecek

Teklif kapsamında yapılandırmaya giren belediyelerin kamuya olan borçları ise 10 yıla kadar vadede, bunların genel bütçe vergi geliri paylarından mahsuplaşma yapılarak tahsil edilecek. Belediyelere 10 yıl için yüzde 6.4 vade farkı uygulanacak. Yapılacak kesintilerin tutarı ne olursa olsun, belediyenin vergi geliri payının yüzde 50'sini aşamayacak.

İade alacağı olanlara mahsuplaşma imkanı getirildi

Önergeyle teklife eklenen bir fıkra ile kamudan iade alacaklarının, yapılandırma kapsamındaki borçlara mahsup edilmesi imkanı getirildi. Bundan yararlanmak isteyen mükellefler, ilgili mevzuatın öngördüğü belgeleri ibraz etmeleri halinde borçları, alacaklarına mahsup edilebilecek. Borcu, alacağından fazla olanlar ise aradaki farkı bir ay içinde ödeyecekler. Geciktirilen her ay için 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre gecikme zammı uygulanacak. Teklif ile Cumhurbaşkanına, kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisi verildi.

Davadan vazgeçme şartı

Mükelleflerin davasına konu olan alacaklar da açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla yapılandırmaya konu olabilecek. Bu durumdaki mükellefler, öngörülen sürede başvurarak yazılı olarak davadan vazgeçtiklerini beyan edecekler.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

Yapılandırma kapsamına alınan vergi ve cezalar: Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan; vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, SGK primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları, su, atık su katı atık ücretleri ile bunlara ilişkin faiz, zam, gecikme zamları, gecikme faizi, gecikme cezaları.... Yapılandırmada şu yol izlenecek: Alacak asıllarının tamamı Yİ-ÜFE'ye endekslenerek bugüne getirilecek. Ödemenin kanunda öngörülen sürede yapılması halinde, gecikme zam, faiz ve cezasından vazgeçilecek.

ALACAK:
Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş, vergi aslına bağlı olmadan kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50'sine, gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacak.

YAPILACAK İŞLEM:
Öngörülen sürede ödeme yapılması şartıyla, cezaların kalan yüzde 50'si ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı silinecek.

ALACAK:
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen idari para cezalarının yüzde 30'u ile varsa gümrük vergilerinin aslının tamamı Yİ-ÜFE ile bugüne getirilecek.

YAPILACAK İŞLEM:
Öngörülen sürede ödeme yapılması halinde, cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, ceza ve zamlar silinecek.

BAĞ-KUR'lulara yapılandırmaya katılma zorunluluğu

Buna göre, kendi adına ve bağımsız çalışanlardan prim borcu olanlar, madde yürürlüğe girdikten itibaren ikinci ayın sonuna kadar borçlarını yatırmamaları veya yapılandırmaya başvurmamaları halinde sigortalılıkları durdurulacak. Ayrıca bu durumdakilerin borçlu bulundukları dönem de sigortalılıklarından sayılmayacak. Bu sürelere ilişkin alacaklar kurum alacağı olarak değerlendirilmeyecek. Ticari kazanç ile serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usülde gelir vergisine tabi olanlar, gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ile AŞ'lerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, komandit şirketlerin komandite ortakları ile tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılıkları, 1 Kasım 2020'den itibaren yeniden başlatılacak. Yapılandırmaya başvurmadığı halde daha sonradan talep edenler, prime esas kazanç üzerinden hesaplanacak borç tutarını 3 ay içinde ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek. 3 ay içinde borcun tamamı ödenmezse, ödenen kısım faizsiz olarak iade edilecek.

"Patronların yalan beyanını affetme söz konusu değil"

Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, daha önce çıkarılan 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununda yer alan stok affının bu teklifte neden yer almadığına ilişkin olarak "Bu çalışmanın, en önemli hedefi, tıkanmış olan insanlara bir şekilde bu tıkanmayı gidermek için bir yol göstermek. Stok affı, kasa affı gibi konular bu tıkanmayla ilgili değil" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş, şunları söyledi: "Bunlar aslında kayıt dışı ekonomiye yardım eden elementler. Kasa affını getirdiğiniz zaman özellikle patronların şirketlerindeki fonları çekip kasada varmış gibi göstererek yani yalan miktarlar göstererek vergisini ödemeden işte bonustu maaştı vesaireyi ödemesini sağladıkları bir yöntem. Bunu affederek 'Evet, biz vergi almadan bunu geçiştirmeyi sağlıyoruz' diyoruz. Böyle bir şey artık söz konusu olmayacak, bunu vurgulamak isterim ama yapılandırma tıkanmış olan insanlarımızın bu tıkanmayı aşmasında yardımcı olacak bir yöntem. Biz buna çok uzun süredir çalışıyoruz ve olabildiğince çok halk kesimini kapsayabilmesi için her kurumla konuşarak bu aşamaya getirdik."

CANAN SAKARYA - HÜSEYİN GÖKÇE
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı
26 Ekim 2020 10:40		 Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar
25 Ekim 2020 18:17
'Turizmin başkenti'ndeki sertifikalı oteller 'güven' verdi
25 Ekim 2020 17:11		 Tasarruf etme ihtimali endeksinde rekor
25 Ekim 2020 16:30
'Simgelerin köprüsü' Marmara'nın trafik yükünü sırtlayacak
25 Ekim 2020 16:23		 Ukrayna ile Türkiye teknolojik ortaklığı pekiştirecek
24 Ekim 2020 21:52
Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı
24 Ekim 2020 20:54		 Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor
24 Ekim 2020 20:53
Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı
24 Ekim 2020 17:55		 Bakan Varank'tan 'Devletin istediği şirkete el koyabileceği' iddialarına yanıt
24 Ekim 2020 14:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı10:28 - CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı'ndan Trabzon hakkında skandal sözler!10:25 - Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL10:24 - Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı10:23 - Adana'da FETÖ'nün sözde medya sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi10:22 - Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
10:20 - Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti10:17 - ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak10:12 - e-Nabız grip aşısı kimlere, nasıl yapılacak?10:04 - POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar10:04 - Borsa haftaya düşüşle başladı10:02 - Nüfusta isim ve soyisim değiştirme işlemleri
10:01 - YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı10:00 - Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı09:58 - Uzaktan eğitim fobiye dönüşmesin09:55 - Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak09:55 - Riskli ve çoğul gebelikler perinatoloji uzmanının takibi ile yürütülmeli
09:54 - Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak
Korona izni 2021 yazına uzuyor
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL
2021 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?
İntihar eden gencin yakınları polise saldırdı: 20 gözaltı
Fatura 85 TL'yi geçerse şirketinizi değiştirin
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilir
3000 ek göstergeli kimyager, 3600 ek göstergeli Biyologdan daha fazla emekli maaşı alabilir mi?
Lise mezunları memur oluyor!
Torpille otomobil alma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daştan yumuşak ne bulursam yerim 2
kanallarda çok fazla saçma dizinin olması 5
Cober 2
cumhurbaşkanımızla gurur duyuyorum 1
televizyonda izlenecek bişey bulamamak 3
Bahar pilavı 2
sözlük savaşları 2
şevval şahin 1
mel gibson 1
elektrik,su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti gelmesi 1
SON İLANLAR
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
Sağlı Bakanlığı 2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Muğla Sıtkı Kıçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TÜBİTAK, 1 uzman yardımcısı alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam