Korona izni 2021 yazına uzuyor

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre;Kısa sürede yasalaşması beklenen yeni salgın izni düzenlemesi, 31 Temmuz 2021'e kadar yürürlükte kalacak. Cezasının infazını salgın izninde tamamlayan hükümlüler bir daha cezaevine dönmeyecek.

Hükümlüler ve yakınları yeni düzenlemeyi merak ediyor. Önce, Ö.D.'nin okurlarımın sorularını özetleyen e-postası:

"Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktım. Salgın izinleri uzatılırsa infazdan sayılacak mı? 21 Nisan 2021'de infazım doluyor. Sonrasında denetim sürem bitecek mi? Adli sicil kaydımdan cezam silinebilir mi?"

ARALIKTA BİTECEKTİ

Yaklaşık 70 bin mahkümu kapsayan salgın izinleri 5275 sayılı kanunun Geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmıştı. Salgın izni aralık itibarıyla sona erecekti. Ancak salgının seyri, hükümeti cezaevlerine dönük de önlem almaya yöneltti. Torba düzenlemeyle cezaevlerindeki salgın iznini uzatan düzenleme yapıldı. Bakın şöyle:

Salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı.

31 TEMMUZ 2021'E KADAR UZATMA YOLU

Koronavirüs salgının devamı ve gerekli görülmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nca her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylece, Adalet Bakanlığı'na salgının sürmesi durumunda izin süresini en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılma yolu açılacak.

İZİNDE İNFAZI BİTEN CEZAEVİNE DÖNMEYECEK

Mevcut düzenleme kapsamında salgın izninde geçen süre hükümlünün cezasının infazından sayılıyor. İzin süresi içinde cezasının infazı tamamlanan hükümlü bir daha cezaevine girmiyor. Ancak salgının ortadan kalkması ve cezalarının infazı tamamlanmayanlar bakiye cezaları için cezaevine dönecekler. Bu durumda okurum Ö.D. ve benzer durumdaki hükümlüler evde izinde cezalarının infazı tamamlanmış sayılacağı için bir daha cezaevine dönmeyecekler.

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?

Ö.D.'nin adli sicille ilgili sorusuna gelince... Denetimli Serbestlik Yasası uygulaması da adli sicile, daha yaygın tabiriyle "sabıka kaydına" geçiriliyor. Adli Sicil Yönetmeliği'ne göre adli sicildeki bilgiler şöyle siliniyor:

"Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkümiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip Genel Müdürlük tarafından silinerek arşiv kaydına alınıyor".

Ö.D.'nin adli sicil kaydı da denetimli serbestlik süresini tamamlaması, yani cezasının infazıyla birlikte silinebilecek.

KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞANLAR DA AYNI KAPSAMDA MI?

Okurum M.D., haklarında adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı uygulanan hükümlülerin de yeni düzenlemede olup olmadıklarını soruyor. Önce küçük bir not:

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Adli para cezasının infazı" başlıklı 106/3. fıkrası kapsamında hükümlülerin haklarındaki adli para cezalarını ödememeleri halinde Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısıma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılması yaptırımına dönüştürülebiliyor.

İSTİSNA YOK

Meclis Genel Kurulu'nun önündeki kısa süre içinde yasalaşması beklenen torba düzenlemede, bu konuda bir istisna yok. M.D. gibi kamuya yararlı işte çalışma yaptırımı altındaki hükümlülerin izinleri de diğerleri gibi uzatılacak. Olası salgın izninde geçirecekleri süre cezalarının infazından sayılacak.