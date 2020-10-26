Melek Aslan'ın ölüme gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da, eski sevgilisi Orhan Vatansever'in azmettirmesiyle kardeşi Mustafa Aslan (21), geçen çarşamba günü, ablası Melek Aslan'ı (24) sokak ortasında öldürmüştü. Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Melek Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kardeşiyle buluşmaya gittiği gün kaldığı aparttan çıktığı görüntüler ortaya çıktı. Melek'in kaldığı apartın yetkilisi I.B., "Olayın ardından ablası ve eniştesi Melek'in odasını toplarken bir not buldu. Notta, 'Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama, seni seviyorum, demedim' yazıyordu. Ablası notu okuyunca çok ağladı. Melek eski sevgilisi Orhan Vatansever'in başına bir şey getireceğini düşünüyordu. Bayramda Adıyaman'a gitmek istemişti ama babası kabul etmemiş. Melek çok ağlamıştı" dedi.

'GİZLENEREK DIŞARI ÇIKIYORDU'

Melek'in yaklaşık 1.5 yıldır yurtta kaldığını söyleyen I.B., "Melek, çok iyi bir insandı. Eski sevgilisi son 1 aydır apartın kapısında sürekli bekliyordu. Melek'i sürekli takip ediyordu. Melek, son zamanlarda yurttan ayrıldığında kendisini gizlemek için şapka ve gözlük takıyordu. Melek ile ilgili bilgiler soruyordu. Sadece bize değil çevredeki birçok işyerine Melek'i soruyordu. Melek'in üzerinde çok ciddi psikolojik baskısı vardı. Melek yakın bir zamanda aparttan çıkış yapacağını söylemişti. Olaydan 1 gün önce gece valizini toplamış, İstanbul'a ablasının yanına gideceğini söylemişti" dedi.