Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık pes dedirtti
|26 Ekim 2020 08:56
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Beşiktaş ilçesinde mahalle mahalle gezen iki hırsız, beyaz tulumlar giyerek kendilerini filyasyon ekibi diye tanıttı. Ayaklarına beyaz galoş, başlarına beyaz bone takmayı da ihmal etmeyen iki hırsızlık zanlısı, sokak sokak dolaşıp hırsızlık yapacakları daireleri tespit etti.
VATANDAŞLAR ŞÜPHE DUYMADI
Sağlık çalışanı gibi giyinen hırsızlar sözde filyasyon ekibi olarak gittikleri apartmanlarda kapıları çalıyordu. Vatandaşlar, sağlık ekibi zannettikleri şüphelilere karşı herhangi bir şüphe duymadı.
500 BİN LİRALIK ELEKTRONİK EŞYA ÇALDI
Eğer kapı açılırsa "yanlış geldik" diyen hırsızlar, bu yolla evlerde kimsenin olup olmadığını kontrol ediyordu. Kapı açılmazsa evde kimsenin olmadığına emin olan hırsızlar kapıları açıp evleri giriyordu. Çok sayıda daireye giren hırsızlar, iddiaya göre yaklaşık 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı.
HIRSIZLIKTAN 32 KEZ YAKALANDI
Artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Emniyeti Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, hırsızların peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinin yardımıyla hırsızlardan birinin kimliği belirlendi. Daha önceden hırsızlıktan 32 kez gözaltına alınan H.B. yakayı ele verdi. H.B. tutuklanırken, diğer suç ortağının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mustafa Kaya
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