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Torpille otomobil alma dönemi

İstediği otomobili satın almak için aylarca beklemek zorunda kalan tüketiciler çareyi torpilde buldu. Tüketiciler otomotiv sektöründe çalışan bir tanıdık bulup adını bekleme listesinde ilk sıralara yazdırmaya çalışıyor
 26 Ekim 2020 08:58
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Torpille otomobil alma dönemi

Türkiye otomotiv pazarında 2019'un son çeyreğinden beri yaşanan stok sorunu bir türlü çözülemiyor. Talebi karşılamakta zorlanan otomotiv firmaları iki üç ay sonrasına gün veriyor. Stok sorununun kısa vadede çözülmesi ise pek mümkün görünmüyor. İşte bu durum otomotiv pazarında "torpil" dönemini başlattı. İstedikleri otomobile kavuşmak için aylarca beklemek zorunda kalan tüketiciler çareyi "torpil" yönteminde buldu. Otomotiv sektöründe çalışan bir tanıdık bulup, adını bekleme listesinde ilk sıralara yazdırmaya çalışıyor.

OTOCULAR POPÜLER OLDU

Bu yüzden 2020, otomotiv sektöründe çalışanların eş-dost, akraba, askerlik, okul arkadaşları vb tarafından hatırlandığı bir yıl oldu. Otomotivcilerin telefonları, danışmak ya da "torpil" için arayan yakınları yüzünden susmadı. Hatta yıllar önce otomotivden ayrılıp bir başka sektörde çalışmaya başlayan arkadaşlarından bile medet umanlar oldu. Türkiye otomotiv pazarında talep hız kesmiyor. Pazarda hazirandan itibaren başlayan temmuz ve ağustosta artarak devam eden canlılık, her koşula rağmen sürüyor. Son olarak eylülde rekor kıran tarihi satışın ardından ekimde de pazarın 80-90 bin adetlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Yapılan tahminler doğru çıkarsa pazar, 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60-80 büyüyecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı Ekim 2019'da 49 bin 75, 2018'de 21 bin 571 adet oldu. Son beş yıl içinde en yüksek satış ise 91 bin 752 adetle 2017 Ekim'inde gerçekleşti.

STOK SORUNU ADETA KANGREN OLDU

MART-nisan aylarında pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimin durması araç tedariki sorununu büyüttü. Normalleşmeyle birlikte fabrikalarda üretim iki aylık bir sürenin ardından yeniden başladı. Ancak bu da çare olmadı. Çünkü fabrikalar alınan pandemi önlemleri nedeniyle tam kapasite çalışamıyor. Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorlar. Stok sorunu sadece Türkiye'de üretim yapan markalarda değil, ithallerde de yaşanıyor.
Sabah
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