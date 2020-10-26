Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak.

Türkiye'nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna 'aç-kapa' taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Vakaların tüm Türkiye'de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.

Vakaların tüm Türkiye'de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak.

Türkiye'nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna 'aç-kapa' taktiği diyor.

Yeni yasaklar

Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.

Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.

Yeni kararlar yolda

Yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.

Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda "toplu buluşmadan" kaynaklandığı ifade ediliyor.

İllerde, apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor.

Köy konakları da bu çerçevede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak. Daha sonraki aşama Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda haftasonu sokağa çıkma yasağı da dahil "kesmelere" başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Şehirlerarası seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar "Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz" dediler.

İlk dalgadan daha kolay

Toplantılara katılan uzmanlara göre Corona virüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor.

Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye'yi de etkileyecek.

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Ev ziyaretleri yasaklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.