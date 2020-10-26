Parti yapan eğlence merkezine baskın: 49 kişiye ceza kesildi
Ataşehir'de yapılan denetimde, kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye ceza uygulandı
|26 Ekim 2020 09:37
|+Aa- Yazdır
Bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken eğlence merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimde içeride sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 49 kişi belirlendi.
Eğlence mekanının pandemi dolayısıyla getirilen sosyal mesafe kuralları kapsamında kapalı olması gerektiğini belirleyen polis ekipleri işletmeye ve içeride bulunan 49 kişiye cezai işlem uyguladı.
Mekanda bulunan 49 kişi İçerenköy Polis Merkezine götürüldü.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilecik'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
26 Ekim 2020 07:52
|4 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı
25 Ekim 2020 18:20
|İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntüye para cezası
25 Ekim 2020 16:59
|Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
25 Ekim 2020 16:11
|Kuruluş bakımı altındaki engelli öğrenciler için 'yüz yüze eğitim' talimatı
25 Ekim 2020 11:30
|Koronavirüs nedeniyle ertelenen vergiler için son 3 gün
25 Ekim 2020 11:04
|Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
25 Ekim 2020 09:53
|2021'de kime, ne kadar fazla mesai ücreti ödenecek?
25 Ekim 2020 07:15
|Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor
24 Ekim 2020 23:36
|Ayı yavrusuna köpeklerini saldırtan kişiye para cezası
24 Ekim 2020 22:55