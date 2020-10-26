1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzaktan eğitim fobiye dönüşmesin

Günlük hayattan çalışma düzeni ve sosyal etkileşime kadar birçok konuda yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs, üniversiteleri de uzaktan eğitime yöneltti. Yüz binlerce üniversite öğrencisi, kampüse ayak basmadan yeni döneme başlarken, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) klinik psikologları Nilay Uğurlu Öztürk ve Merve Minkari Tunçay, gençlere ve ailelere uzaktan eğitimin fobiye dönüşmesini önleyecek önerilerde bulundu.
 26 Ekim 2020 09:58
+Aa- Yazdır
Uzaktan eğitim fobiye dönüşmesin

İEÜ Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezinin Uzman Klinik Psikologları Merve Minkari Tunçay ve Nilay Uğurlu Öztürk, korona virüs sürecinin her aile ve öğrencide farklı etkiler yapabileceğine dikkat çekti. Yaşanan süreçte duygu değişimlerinin olabileceğini, kişilerin bazen kendilerini içe kapanmış hissedebileceklerini söyleyen Öztürk ve Tunçay, bu durumdan kısa sürede kurtulmanın da mümkün olduğunu belirtti. Gençlerin sadece ruhsal değil, fiziksel açıdan da kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten Öztürk ve Tunçay, "Derse, kampüse gelir gibi hazırlanın. Rutin ev kıyafetlerini çıkarıp sevdiğiniz elbiseleri giymek, saçlarınızı düzeltmek ya da ders öncesinde bir şeyler atıştırmak motivasyonunuzu artırabilir. Aileler de çocuklarını anlamaya çalışmalı, onlarla bol bol iletişim kurmalı ve duygularını paylaşmalı" dedi.

"Konforlu ve iyi hissedeceğiniz alanlar oluşturun"

Gençlere, çalışacakları ortamı fiziksel ve teknik açıdan hazırlamaları çağrısında bulunan Nilay Uğurlu Öztürk, "Kendinizi konforlu ve iyi hissettiğiniz alanlar oluşturmaya çalışın. Tıpkı, kampüse gidecek gibi kendinizi hazırlayın ve vaktinde derste olun. Ders öncesi kendinize vakit ayırmak, bir şeyler atıştırmak, dışarı çıkacakmış gibi giyinmek motivasyonunuzu artırabilir. Duygu durumunda dalgalanmalarınız olabilir. Bu nedenle rutinler belirleyin, kendinizi iyi hissettirecek aktiviteler yapmaya öncelik verin. Fiziksel olarak bir arada olunamasa da sosyalleşmek için olanaklar yaratın. Kendinizi bazen daha içe kapanmış bazen de dışa dönük hissedebilirsiniz. Kendinizi fark edin ve hocalarınızla, arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurmakta çekinmeyin" diye konuştu.

"Güvendiğinizi, inandığınızı hissettirin"

Zorlu süreçte ailelere de önemli görevler düştüğünü söyleyen Merve Minkari Tunçay ise, "Bireysel, sosyal ve akademik ihtiyaçların farklılaştığı bu dönemde, sağlıklı iletişim çok önemli. Çocuklarınıza saygı, empati ve anlayışla yaklaşın. Üniversite çağındaki bireyin zihni, eğitim ve gelecek kaygıları dışında hayatına dair birçok konu ile meşgul olmaktadır. Bu yaş grubu, kendine dair meselelerin bazılarını aileleri ile paylaşırken bazı konuları ise saklamayı ya da arkadaşları ile paylaşmayı tercih edebilir. Çocuğunuzun, bireyselleşebilecekleri uygun alanı oluşturmalarına izin verin. Güvendiğinizi, inandığınızı, onu desteklediğinizi sık sık söyleyin. Bu sayede çocuğunuzun derse ilgisi daha da artacaktır. Pandemi sürecinde herkes farklı düzeylerde stres, gerginlik, öfke, yas gibi olumsuz duygularla baş etmekte. Bunları aile içinde, birbirinize daima açık olarak çözmeye çalışın. Baş etmekte zorlandığınızı düşünüyorsanız, bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin" sözlerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı
24 Ekim 2020 17:24		 Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerden tercih alınacak
23 Ekim 2020 11:06
KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor
23 Ekim 2020 08:30		 Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek
22 Ekim 2020 20:51
İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı
19 Ekim 2020 20:21		 Bu ildeki köy okullarında 5 gün yüz yüze eğitime geçildi
18 Ekim 2020 15:23
ASELSAN'dan lise öğrencilerine mesleki eğitim
17 Ekim 2020 21:19		 Geleneksel kaynakçılığı modern yöntemle öğreniyorlar
17 Ekim 2020 18:17
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
15 Ekim 2020 13:46		 Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı
11 Ekim 2020 17:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı10:28 - CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı'ndan Trabzon hakkında skandal sözler!10:25 - Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL10:24 - Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı10:23 - Adana'da FETÖ'nün sözde medya sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi10:22 - Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
10:20 - Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti10:17 - ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak10:12 - e-Nabız grip aşısı kimlere, nasıl yapılacak?10:04 - POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar10:04 - Borsa haftaya düşüşle başladı10:02 - Nüfusta isim ve soyisim değiştirme işlemleri
10:01 - YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı10:00 - Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı09:58 - Uzaktan eğitim fobiye dönüşmesin09:55 - Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak09:55 - Riskli ve çoğul gebelikler perinatoloji uzmanının takibi ile yürütülmeli
09:54 - Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak
Korona izni 2021 yazına uzuyor
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL
2021 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?
İntihar eden gencin yakınları polise saldırdı: 20 gözaltı
Fatura 85 TL'yi geçerse şirketinizi değiştirin
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilir
3000 ek göstergeli kimyager, 3600 ek göstergeli Biyologdan daha fazla emekli maaşı alabilir mi?
Lise mezunları memur oluyor!
Torpille otomobil alma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duygusal dönüşüm 1
adamın dibi 1
çay ve kadayıf 2
çilav 2
mustafa sarıgül'ün parti kurması 1
elektrik,su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti gelmesi 1
adam olacak 2
arda kardeşler 1
daha kötü günlere gidebiliriz 1
25.10.2020 saatlerin 1 saat geri alınması 3
SON İLANLAR
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
Sağlı Bakanlığı 2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Muğla Sıtkı Kıçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TÜBİTAK, 1 uzman yardımcısı alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam