Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı
|26 Ekim 2020 10:00
|+Aa- Yazdır
Adana'da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıl önce Murat F. ile evlenen Sibel F. kocası tarafından eve kilitlendi. Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın yardım için bağırdı. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler koca Murat F.'ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken, koca da gözaltına alındı. Zanlı kocanın karısını kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü.
Polis merkezine götürülen kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirten kadın, "Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım şu anda bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı'ndan Trabzon hakkında skandal sözler!
26 Ekim 2020 10:28
|Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 10:20
|Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
26 Ekim 2020 09:54
|Bağcılar'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
26 Ekim 2020 09:35
|Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı
26 Ekim 2020 09:08
|Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık pes dedirtti
26 Ekim 2020 08:56
|Melek Aslan'ın ölüme gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
26 Ekim 2020 08:43
|Tatlı su balıkları tehlike altında
26 Ekim 2020 08:32
|Sahte içkiden 12 ilde 80 ölüm
26 Ekim 2020 08:13
|El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü
26 Ekim 2020 08:09