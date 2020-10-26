1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır
 26 Ekim 2020 10:01
+Aa- Yazdır
YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2020 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Yerleştirme Sonuçları için Tıklayınız
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olanların yerleştirme işlemleri
23 Ekim 2020 11:04		 YDS cevap kağıtları ve aday cevapları yayımlandı
22 Ekim 2020 14:37
Sayıştay eleme sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
22 Ekim 2020 14:15		 2020 YDS sonuçları açıklandı
22 Ekim 2020 11:16
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
21 Ekim 2020 10:00		 Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
19 Ekim 2020 15:39
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
15 Ekim 2020 10:33		 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuruları alınacak
14 Ekim 2020 10:05
İç denetçi sınavı soru ve cevapları yayımlandı
12 Ekim 2020 15:35		 ALES başvurusu için son gün
12 Ekim 2020 08:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı10:28 - CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı'ndan Trabzon hakkında skandal sözler!10:25 - Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL10:24 - Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı10:23 - Adana'da FETÖ'nün sözde medya sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi10:22 - Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
10:20 - Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti10:17 - ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak10:12 - e-Nabız grip aşısı kimlere, nasıl yapılacak?10:04 - POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar10:04 - Borsa haftaya düşüşle başladı10:02 - Nüfusta isim ve soyisim değiştirme işlemleri
10:01 - YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı10:00 - Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı09:58 - Uzaktan eğitim fobiye dönüşmesin09:55 - Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak09:55 - Riskli ve çoğul gebelikler perinatoloji uzmanının takibi ile yürütülmeli
09:54 - Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak
Korona izni 2021 yazına uzuyor
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 8,04 TL
2021 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?
İntihar eden gencin yakınları polise saldırdı: 20 gözaltı
Fatura 85 TL'yi geçerse şirketinizi değiştirin
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç olabilir
3000 ek göstergeli kimyager, 3600 ek göstergeli Biyologdan daha fazla emekli maaşı alabilir mi?
Lise mezunları memur oluyor!
Torpille otomobil alma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan ilişkilerinde yapılan hatalar 2
müneccim 1
Kesbetmek 1
Yatak odasına karışan siyasetçi 1
karı ağızlı 2
noktadan sonra bırakılması gereken bir karakter boşluk 2
nihat hatipoğlu'nun otelinde içki satılması 2
adam olacak 2
24.20.2020 galatasaray'ın attığı ilk gol 2
Valilerimizin koronavirüs uyarısı 2
SON İLANLAR
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
Sağlı Bakanlığı 2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Muğla Sıtkı Kıçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TÜBİTAK, 1 uzman yardımcısı alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam