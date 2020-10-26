Nüfusta isim ve soyisim değiştirme işlemleri

İsim ve soyisim değişikliği Türk Medeni Kanun madde 27 uyarınca ancak değişiklik için haklı bir sebebin varlığı durumunda mahkeme kararı ile gerçekleştirilebilmektedir. Hem mahkemelerin iş yükünü azaltmak hem de kişilerin dava prosedürüyle uğraşmadan daha kısa sürede isim ve soyisim değiştirebilmesi için belli koşulların varlığı durumunda bir defaya mahsus olmak üzere mahkeme kararına ihtiyaç duymaksızın nüfus müdürlüğünde isim ve soyisim değiştirebilmesine imkan tanınmıştır.

Bu imkandan yararlanabilmek için değiştirilmek istenen isim ve soyisimde ne tür koşulların arandığı, nüfus müdürlüğüne başvuru için ne tür işlemlerin yapılması gerektiği gibi hususlar oldukça önemli olduğundan yazımızın dikkatle okunmasını tavsiye ederiz.

Dava Açmadan Nüfus Müdürlüğünde İsim ve Soyisim Değişikliği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 19.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile kişiler 2 yıl içerisinde yerleşim yerlerinde bulunan nüfus müdürlüklerine yazılı şekilde başvurarak madde metninde belirtilen şartların varlığı halinde dava açmadan bir defalığına isim ve soyisimlerini değiştirebileceklerdir.

Yapılan değişiklik ile 5490 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddede hangi koşullarda isim ve soyisim değişikliğinin nüfus müdürlüklerinde yapılabileceği hüküm altına alınmış olup sadece ilgili maddede belirtilen bu sınırlı koşullarda davasız isim ve soyisim değişikliği yapılabilecektir. Buna göre geçici 8. maddede belirtilen koşullar şunlardır:

Değiştirilmek istenen soyad Soyadı Kanunu'na aykırılık teşkil etmeli

Değiştirilmek istenen ad ve soyad yazım yanlışlığı, imla hatası ya da düzeltme işareti eksikliği dolayısıyla anlam değişikliğine neden olmalı

Davasız İsim Değişikliği

İsim değişikliği kural olarak haklı sebeplerin varlığı durumunda hakimden istenerek dava yoluyla mümkündür. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen geçici 8. maddeye göre değiştirilmek istenen isimde yazım ya da imla hatalarının bulunması yahut düzeltme işareti kullanılmadığı için bir anlam değişikliği söz konusuysa kişi nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurup isim değişikliğini talep edebilir.

Yukarıda belirtilen sebepler mevcut değilse veya nüfus müdürlüğü başvuru talebini reddetmişse yahut kanunda belirtilen süre geçmişse artık davasız isim değişikliği mümkün değildir. Bu durumda yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi'nde isim değişikliği davası açılması gerekir. Bu dava ayrı bir hukuki mesele olduğu için isim değiştirme davası yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

Davasız Soyisim Değişikliği

Soyisim değişikliği kural olarak mahkeme kararıyla mümkündür. Kural bu olmakla birlikte 5490 sayılı Kanun'un ek geçici 8. maddesi ile bir istisna getirilmiştir. Buna göre değiştirilmek istenen soyisim, Soyadı Kanunu'nun 3. maddesine aykırıysa veya yazım ve imla hatası ya da düzeltme işareti eksikliği durumlarında kişinin soyisminde anlam değişikliği meydana gelmiş ise bu durumda davasız soyisim değişikliği mümkündür.

Buna göre; soyisiminin ahlaka aykırı, gülünç olduğunu düşünenler ya da soyisimindeki yazım yanlışı, imla hatası ya da düzeltme işareti eksikliği nedeniyle anlam değişikliği olduğunu iddia edenler nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak soyisimlerini değiştirebilirler. Bu sebepler mevcut değilse ancak soyisim değişikliği için haklı bir neden mevcutsa artık dava yoluyla soyisim değişikliği söz konusudur. Böyle bir durumda nasıl dava açılması gerektiğini ve ilgili hukuki prosedürü öğrenmek için soyadı değiştirme davası yazısına bakabilirsiniz.

Yapılması Gereken İşlemler

Yukarıda açıkladığımız sebeplerden birine dayanarak isim ve soyisim değişikliği yapmak isteyenler 5490 sayılı Kanun'un ek geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekmekteydi. Ancak yoğun talepler neticesinde bu süre 24.12.2019'den itibaren 3 yıl daha uzatılmıştır. Bu süre sonunda yapılacak başvurular ise dikkate alınmayacak olup nüfusta isim ve soyisim değişikliği mümkün olmayacaktır.

İsim ve soyisim kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan değişiklik başvurusunun kanunda belirtilen süre içerisinde bizzat ilgili kişi tarafından yapılması öngörülmüştür. Ancak isim ve soyisim değişikliği içeren özel vekaletname ile vekil de ilgili kişi adına nüfus müdürlüğüne değişiklik talebinde bulunabilir.

İsim ve soyisim değişikliği talebinin yapılacağı makam ise değişiklik talebinde bulunan kişinin yerleşim yerinde bulunan nüfus müdürlüğüdür. Nüfus müdürlüklerine yapılacak bu başvuru yazılı olmak zorundadır. Yetkili nüfus müdürlüğüne yazılı olarak bir dilekçe ile başvurulabileceği gibi kimi zaman uygulamada maddi hataların düzeltilmesi için nüfus müdürlüklerin başvuruda bulunan kişilere vermiş olduğu matbu formun doldurulmasıyla da başvurulabilir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmesi söz konusu değildir.

Yetkili nüfus müdürlüğüne yapılan isim ve soyisim değişikliği başvuru neticesinde talepte bulunanın isim ve soyismi, başvuru tarihi ve konusu ile birlikte değişiklik talep dilekçesi veya formu incelenmek üzere illerde il idare kuruluna, ilçelerde ilçe idare kuruluna gönderilir.

İl veya ilçe kurulları nüfus müdürlüğüne yapılan başvurunun 5490 sayılı Kanun'un ek geçici 8. maddesinde belirtilen isim ve soyisim değişikliğine ilişkin koşulların varlığı durumunda gerekli değişikliği yapacak ve bu doğrultuda verdiği kararlar kesin olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bu değişiklik bir defaya mahsus olarak yapılabilmektedir.

Nüfus Müdürlüğünün Değişiklik Talebini Reddetmesi

Şayet isim ya da soyisim değişikliği talebi ilgili geçici maddedeki şartları taşımıyorsa yetkili nüfus müdürlüğü bu talebi reddedecektir. Zira bu düzenleme ile yalnızca basit yazım yanlışlıkları, imla hataları ya da anlam değişikliğine sebebiyet veren düzeltme işareti eksikliği durumlarında olduğu gibi maddi hataların değişikliğinin davasız bir şekilde kolaylıkla yapılması hedeflemiştir.

İsim veya soyismin bu durumlar dışında başka bir haklı sebebe dayanarak değiştirilmesi bu düzenleme kapsamında olmayıp böyle bir değişiklik talebi de nüfus müdürlüğünce reddedilecektir. Bu durumda artık talepte bulunanın dava yoluna başvurması gerekmektedir.

İsim ve Soyisim Değişikliğinin Diğer Kişiler Üzerindeki Etkisi

5490 sayılı Kanun'un ek geçici 8. maddesindeki yeni düzenleme kapsamında gerçekleştirilen isim ve özellikle soyisim değişikliği ilgili diğer kişileri de etkilemektedir.

İlgili maddede soyadı değişikliği başvurusunu yapan evli erkeğin karısının ve başvuru tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyisimleri kendiliğinden değiştirilecek olup il veya ilçe kurulları bu kişiler için ayrıca bir karar vermemektedir. Değişiklik başvurusunu yapan kadın ise kendisiyle birlikte evlilik dışı ergin olmayan çocuğu varsa onun da soyadı kendiliğinden düzeltilecek olup bu kişiler için ayrıca başvuruda bulunmaya gerek yoktur.

Nüfusta İsim ve Soyisim Değişikliği İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle dava açmadan, mahkeme kararı olmaksızın nüfus müdürlüğünde isim veya soyisim değişikliğinin oldukça dar kapsamlı olduğu ve sadece belirli bir tarihe kadar bir defaya mahsus olarak yapılabildiği unutulmamalıdır.

Kişinin ismini benimseyememesi, ismin veya soyismin telaffuzunun zor olması, cinsiyet ya da din değişikliği, kişinin sosyal çevrede farklı bir isimle tanınıyor olması gibi nedenler her ne kadar mahkeme kararlarında haklı neden olarak kabul edilse de 5490 sayılı Kanun'un ek geçici 8. maddesi kapsamında olmayıp bu tür nedenlere dayanarak nüfus müdürlüğünde isim ya da soyisim değişikliği yapılamaz. Bu düzenleme kapsamında olmayan ancak haklı bir nedenin varlığı durumunda ilgili kişi yetkili ve görevli mahkemede dava açarak yargı yoluna başvurmalıdır.

İlgili düzenleme çerçevesinde yalnızca Soyadı Kanunu'nun 3. maddesine aykırılık teşkil eden durumlarda ya da yalnızca isim ve soyisimde yapılan maddi hatalar yetkili nüfus müdürlüklerine yazılı olarak başvurulması halinde düzeltilebilmektedir.