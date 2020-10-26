e-Nabız grip aşısı kimlere, nasıl yapılacak?

Sisteme giriş yapan vatandaşlar 'Reçetelerim' kısmından grip aşısı sorgulamasını yapacaklar. Grip aşısı yaptırmaya uygun olanlar ise, aşıyı 72.64 lira karşılığında eczanelerden temin edip aile hekimlerinde yaptıracaklar.

Grip aşıları Türkiye'ye sınırlı sayıda geldi. Aşılarının sınırlı sayıda olması nedeniyle, grip aşısı öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği risk grubundakilere yapılacak.

Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, e-Nabız'a girerek bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor. Bakanlık tarafından 65 yaş üstü, kalp damar hastalığı, kronik rahatsızlıkları olan, kanser tedavisi gören ve organ yetmezliği bulunan riskli kişiler önceliklerine göre sınıflandırıldı.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet girişine tıkladığınızda e-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

e-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan "Uygulamaya Git" butonuna tıklayın.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise "Erişim Bilgileri"dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.