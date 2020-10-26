Adana'da FETÖ'nün sözde medya sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi
|26 Ekim 2020 10:23
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu H.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
H.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede teşhis yaptırıldıktan sonra ifadesine yer verilen tanık Ö.S, ''FETÖ/PDY içinde birçok örgüt mensubu kod isim kullanıyordu. Fotoğrafından teşhis ettiğim H.Ö. isimli kişi örgüt içinde Çukurova eyalet gazete mesulü olarak faaliyet gösteriyordu.'' beyanında bulundu.
Sanık H.Ö'nün örgütteki doktor ve öğretmen grubunun da sorumlusu olduğuna ilişkin tanık beyanlarının bulunduğu anlatılan iddianamede, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığının anlaşıldığı ifade edildi.
İddianamede sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu, FETÖ'nün "sohbet" adı altında düzenlediği toplantılara katıldığı, örgüte müzahir oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan 5 şirkette SGK kaydının bulunduğu, kentte örgütsel faaliyetleri kapsamında ''Çukurova eyalet gazete mesulü'' olarak FETÖ'ye finans kaynağı temin edilmesinde etkin rol aldığı belirtilerek, ilgili kanun maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.
Tutuklu sanık H.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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