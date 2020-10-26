Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı
Malatya'da düzenlenen "Huzur" uygulamasında, aranan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.
|26 Ekim 2020 10:24
|+Aa- Yazdır
Malatya'da düzenlenen "Huzur" uygulamasında, aranan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunduğu 7 farklı bölgede 602 personelle "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında 4 bin 825 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu yapılırken, 95 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi, 1 kafe sahibi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan ve alkol sunum belgesi olmadan alkol sunumu yapmaktan tutanak düzenlendi.
Bu arada, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan bir şüpheli de uygulama kapsamında gözaltına alındı.
Öte yandan, karantinada olması gerekirken kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişi için gerekli işlemler yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da FETÖ'nün sözde medya sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi
26 Ekim 2020 10:23
|Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
26 Ekim 2020 10:22
|Bank Asya'ya 3.7 milyon TL
26 Ekim 2020 06:10
|Terör örgütünün paçavrasını açan şahıs gözaltına alındı
25 Ekim 2020 19:36
|Firari eski HDP milletvekilinin arananlar listesindeki oğlu adliyede
25 Ekim 2020 13:40
|Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
25 Ekim 2020 11:00
|PKK itirafçısı HDP'yi deşifre etti! Örgüt onların değil, onlar örgütün beyni
25 Ekim 2020 10:48
|Ağrı'da HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı
24 Ekim 2020 13:49
|Konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler
24 Ekim 2020 11:13
|FETÖ'den açığa alınan astsubay 'kaçak tütün' işine girmiş
24 Ekim 2020 11:10