CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı'ndan Trabzon hakkında skandal sözler!

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe'nin, sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesi CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'tan, Trabzon'u hedef alan skandal bir paylaşım geldi.

Kılınç, sosyal medya hesabından küfür içerikli paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim..." şeklinde ifadeler kullandı.

"Özür diliyoruz, gerekeni yapacağız"

Büyük tepki çeken bu paylaşım üzerine CHP Isparta Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Erkan, "Yapılan paylaşım yüzünden özür diliyoruz. Yapılması gereken işlemleri başlatacağız" açıklamasında bulundu.

İl Başkanı da özür diledi!

CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı'da Trabzonlulardan özür diledi. Halıcı, hem CHP İl Başkanlığı hem de kendi hesabından, "İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.