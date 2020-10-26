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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Bilecik, Adıyaman ve Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
 26 Ekim 2020 13:12
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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

BİLECİK

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası ve temaslı kişiler olması sebebiyle Beşevler Mahallesi'nin tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup, ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 26.10.2020 saat 00.01 itibarıyla sınırlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

KARAMAN

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Sümer Mahallesi 1323. Sokak'taki 8 numaralı bina karantinaya alındı.

Kararın, toplu olarak taziyeye katıldığı tespit edilen vatandaşlarda koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle alındığı ifade edilen açıklamada, karantinanın ikinci bir karara kadar devam edileceği bildirildi.

Binaya giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da 120 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 120 ev karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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