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Milyoner yarışmasına damga vuran Hikmet, sözünü tuttu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL ödül kazanan Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, kardeşi Halil'e söz verdiği gibi tablet aldı.
 26 Ekim 2020 11:26
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Milyoner yarışmasına damga vuran Hikmet, sözünü tuttu

Geçtiğimiz haftalarda ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 125 bin TL kazanan Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Yedi kardeşiyle Şanlıurfa'da yaşayan Karakurt, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması öncesi kardeşine tablet sözü vermişti.

"BUNDAN SONRA DERS ÇALIŞACAĞIZ"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Hikmet, önceki gün 13 yaşındaki kardeşi Halil'e tablet hediye ederek sözünü tuttu. Hikmet Karakurt, "Evimizde daha önce internet yoktu, bilgisayar yoktu. Çok şükür yarışma sayesinde bunlara kavuştuk. Kardeşime tablet de aldım. Bundan sonra kardeşlerimle birlikte hepimiz evde ders çalışacağız" dedi.
Sabah
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