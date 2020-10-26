Danıştay gar ihalesi kararını iptal etti
|26 Ekim 2020 11:31
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TCDD tarafından, Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilmesi ihalesiyle ilgili İBB'nin temyiz başvurusu sonuçlandı. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozup ihaleyi iptal etti. Kararda, İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirilme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir uygulama olduğu vurgulandı.
Danıştay, TCDD tarafından Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin düzenlenen ihalede, Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti.
Kararda; "İBB'nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı" vurgulandı.
Danıştay kararında; "Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır" denildi.
Bu kapsamda;
1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin 04/03/2020 tarih ve E:2019/2104, K:2020/231 sayılı kararının BOZULMASINA,
2- DAVA KONUSU İŞLEMLERİN İPTALİNE,
3- İlk derece ve temyiz yargılama giderleri toplamının davalı idareden alınarak davacılara verilmesine karar verildi.
17/09/2020 tarihinde 3'e 2 oy çokluğuyla alınan karar, düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak alındı.
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