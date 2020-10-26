TOGG'dan batarya açıklaması
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden batarya paylaşımında bulundu
|26 Ekim 2020 11:45
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak."
#TOGG, sunacağı #batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak.Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) October 26, 2020
Bu avantajları sizler için derledik 👇🏻 pic.twitter.com/sQ9ByPOGnX
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