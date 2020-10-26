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TOGG'dan batarya açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden batarya paylaşımında bulundu
 26 Ekim 2020 11:45
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TOGG'dan batarya açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak."
Memurlar.Net
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