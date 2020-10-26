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Numaralar birleşecek sadece 112 aranacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Haziran ayının sonunda Türkiye'nin her yerinden 112'nin aranacağını söyledi.
 26 Ekim 2020 11:53
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Haziran ayının sonunda Türkiye'nin her yerinden 112'nin aranacağını söyledi. Bakan Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında, ''Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey'' dedi.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları

FETÖ sadece devleti ele geçirmeye çalışan bir organizasyon değildir. Devletin içerisinde vatansever insanlar olur da açığa düşeriz diye başka bir mantığı ortaya koymuştur. Devletin içini boşaltmaya çalışmıştır.

Denetim Teftiş Kurulu'nun önleyicilik hizmeti de vardır.

Türkiye Nüfus Hizmetleri'nde çağ atladı. Tasarruf da ederek 140'a yakın nüfus müdürlüğümüzü yeni konseptimize döndürdük.

Tarih veriyorum ki arkadaşlar daha gaza bassınlar diye. Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey. Ama başka bir şey daha var. Elimizde öyle bir data, öyle bir veri olacak ki kazanın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Hırsızlığın en çok nerede olduğunu göreceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgelerde olduğunu, tedbirleri hangi bölgeye yoğunlaştırılması gerektiğini göreceğiz. Beni heyecanlandıran taraf burası. "
Anadolu Ajansı
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