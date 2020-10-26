Bakan Selçuk'tan çocukları uyarırken 'olumlu dil kullanın' uyarısı
Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: Okulda maskeni çıkarma! değil, hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın
|26 Ekim 2020 12:07
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulda çocuklara yöneli olumlu dil kullanılması yönünde tavsiyelerde bulundu
Selçuk:
Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: "Okulda maskeni çıkarma!" değil, "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın." "Kimseye yaklaşma!"değil, "Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın." "Çok dikkatli ol!" değil,"Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun."
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