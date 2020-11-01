Memuriyete atanmadan önce öğrenim değişirse üst öğrenim intibakı yapılır mı?

Davacı, Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuruda bulunduğu ve girdiği 2010 yılı itibarıyla lise mezunu olup; 02/02/2011 tarihinde Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Elektronik Öğretmenliği Bölümünü lisans programından mezun olmuştur. 2012 tarihinde ise söz konusu KPSS puanına istinaden lise mezuniyetine göre davalı idare bünyesine arama ve kurtarma teknisyeni olarak atanan davacı tarafından, lisans mezuniyetine istinaden intibakının yapılması ve teknik lise mezuniyeti de dikkate alınarak derece ve kademesinin düzeltilmesi isteğiyle davalı idareye başvuruda bulunulduğu, anılan başvurunun davalı idarenin 19/04/2012 tarihli işlemi ile reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

Davacı, atandığı idareye atamasının ortaöğretim düzeyinde 12/3 olarak yapılmasından dolayı son öğrenim durumu dikkate alınarak intibakının yapılmasını talep etmiştir. İdare kişinin başvurusunu reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi kararında, 657 Sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin 12 nci fıkrasının (d) bendinde üst öğrenim intibakının ancak memuriyette iken bitirilen üst öğrenim nedeniyle yapılabileceğinin açık bir biçimde düzenlendiğini, kişinin lisans mezuniyetini ortaöğretim mezunu olarak atandığı memuriyeti esnasında bitirmemiş olması nedeniyle derece/kademesinin lisans mezuniyetine göre belirlenemeyeceği gerekçesiyle işlemi hukuka aykırı bulmamıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi ise verdiği kararın gerekçesinde "Hukuk ve yargı içtihatlarında, hukuksal memurluk statüsünün söz konusu göreve atanarak başlama ile kazanıldığının kabul edildiği, buna göre; atandığı ve göreve başladığı tarihte dört yıllık yükseköğrenimini tamamlamış bulunan davacının, göreve başlama derece/kademesinin dört yıllık yükseköğrenim mezuniyetine göre belirlenerek intibakının buna göre yapılması gerektiğinden davacının bu yöndeki talebinin reddine ilişkin işlemde ve söz konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmadığı" ifadelerine yer vermiştir. Ancak davacının, lisans öğrenimine göre derece ve kademesinin belirlenerek memuriyete lisans mezunu kişi konumunda devam edecek olması nedeniyle, teknik lise mezuniyetine dayalı bir haktan yararlanmasının da mümkün olmadığını belirtmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2018/3324

K. 2019/1091

T. 15.2.2019

İSTEMİN KONUSU: Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 11/07/2013 tarih ve E:2012/842, K:2013/910 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından, memuriyet özlük haklarının, son öğretim durumu olan lisans mezuniyeti ve normal öğretim süresinden bir yıl fazla okunan teknik lise mezuniyeti hususları dikkate alınarak derece ve kademesinin 8. derecenin 3.kademesi olarak düzeltilmesi isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının, teknik lise mezuniyeti dikkate alınarak 12. derecenin 3.kademesinden atamasının yapılmış olduğu, 657 Sayılı Kanun'un 36.maddesinin 12. fıkrasının (d) bendinde üst öğrenim intibakının ise ancak memuriyette iken bitirilen üst öğrenim nedeniyle yapılabileceğinin açık bir biçimde düzenlendiği, davacının lisans mezunu olmasına rağmen ortaöğretim mezunu olarak atanmak amacı ile başvuruda bulunmuş olması ve üst öğrenimini ortaöğretim mezunu olarak atandığı memuriyeti esnasında bitirmemiş olması nedeniyle, derece ve kademesinin mezun olduğu lisans mezuniyetine göre belirlenemeyeceği, bu sebeple dava konusu işlemde ve davacıya ortaöğretim mezunları ( teknik lise ) için öngörülen derece ve kademe üzerinden maaş ödemesi yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, 657 Sayılı Kanun'un 36/A maddesi uyarınca, memuriyet başlangıç derece/kademesinin son öğrenim seviyesine göre belirlenmesi gerektiği, talebinin memuriyete başlama derece/kademesine ilişkin olduğu, bu sebeple İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ: Davacının atandığı tarihten önce dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olması sebebiyle intibakının dört yıllık yüksek öğrenim mezuniyetine göre yapılması gerektiğinden idare mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği; öte yandan, davacının, lisans öğrenimi nedeniyle intibakının yapılarak derece ve kademesinin bu öğrenimine göre belirlenecek olması nedeniyle, teknik lise mezuniyetine dayalı bir haktan yararlanması mümkün bulunmadığından, davacının söz konusu talebi yönünden ise karar verilmesine olanak bulunmadığı düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 13/09/2018 tarihli ve 2018/32 Sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuruda bulunduğu ve girdiği 2010 yılı itibarıyla lise mezunu olup; 02/02/2011 tarihinde Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Elektronik Öğretmenliği Bölümünü lisans programından mezun olmuştur. 2012 tarihinde ise söz konusu KPSS puanına istinaden lise mezuniyetine göre davalı idare bünyesine arama ve kurtarma teknisyeni olarak atanan davacı tarafından, lisans mezuniyetine istinaden intibakının yapılması ve teknik lise mezuniyeti de dikkate alınarak derece ve kademesinin düzeltilmesi isteğiyle davalı idareye başvuruda bulunulduğu, anılan başvurunun davalı idarenin 19/04/2012 tarihli işlemi ile reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün "A" bendinde, lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin memuriyete girişinin 12. derecenin 2. kademesi, dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete girişinin 9. derecenin 1. kademesi olduğu kuralı yer almıştır. Anılan hükmün 6/b bendinde ise; ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanacağı, bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verileceği, düzenlemesi yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının, 2010 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuruda bulunarak sınava girdiği, bu sınav sonucunda almış olduğu puana göre 2012 yılında atamasının yapıldığı, atanmayı beklediği iki yıllık süre içerisinde ise lisans öğrenimini tamamladığı açıkça görülmektedir.

Hukukumuzda ve yargı içtihatlarında, memurluk statüsünün söz konusu göreve atanarak başlama ile kazanıldığı kabul edilmektedir. Buna göre; atandığı ve göreve başladığı tarihte dört yıllık yükseköğrenimini tamamlamış bulunan davacının, göreve başlama derece/kademesinin dört yıllık yükseköğrenim mezuniyetine göre belirlenerek intibakının buna göre yapılması gerektiğinden, davacının bu yöndeki talebinin reddine ilişkin işlemde ve söz konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; davacının, lisans öğrenimi nedeniyle intibakının yapılarak derece ve kademesinin bu öğrenimine göre belirlenerek memuriyete lisans mezunu kişi konumunda devam edecek olması nedeniyle, teknik lise mezuniyetine dayalı bir haktan yararlanması mümkün bulunmadığından, davacının söz konusu talebi yönünden karar verilmesine olanak bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 11/07/2013 tarih ve E:2012/842, K:2013/910 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.