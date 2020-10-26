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Dolar, küresel piyasalarda yeni haftaya yükselişle başladı

ABD'de, hükümet ve meclis yetkililerinin günlerdir devam eden görüşmelerinden bir sonuç çıkmış değil ve bu durum piyasalarda teşvik paketinin seçim sonrasına kalacağı algısını da artırıyor
 26 Ekim 2020 13:08
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Dolar, küresel piyasalarda yeni haftaya yükselişle başladı

ABD'de başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı ve piyasalarda da son gelişmeler negatif fiyatlanıyor. ABD'de salgının yarattığı ekonomik tahribatı azaltmak için teşviklerin devam etmesi gerektiğini savunan muhalefete iktidar belirlediği rakamda destek vermek istiyor, ancak muhalefet ise rakamın düşürülmesine son derece tepkili. Hükümet ve meclis yetkililerinin günlerdir devam eden görüşmelerinden bir sonuç çıkmış değil ve bu durum piyasalarda teşvik paketinin seçim sonrasına kalacağı algısını da artırıyor.

Piyasalarda fiyatlanan bir diğer önemli gelişme ise covid-19 salgınındaki vaka artışı. ABD'de günlük vaka sayısı 80 bini aştı ve toplam can kaybı da 230 bini aştı. Avrupa'da da vaka artışı rekor kırıyor ve Fransa, Avrupa'nın merkez üssü durumuna geldi. Dünyada vaka artışının rekor kırmasına karşın aşı çalışmalarında yol kat edilememesi 2021'e dair de endişelere neden olduğu için piyasalarda risk iştahı azaldı.

Piyasalar yeni haftaya bu gelişmelerle satışla başladı ve Avrupa'da DAX %2 üzerinde Euro Stoxx 50 ise %1,5 üzerinde değer kaybı yaşıyor. Gelişen ülke borsalarında da riskten kaçışla kayıp var. BİST 100 bugün %1 düşüşte.

ABD Dolar Endeksi haftaya yeniden 93,0 seviyesi üzerinde başladı ve dolar bugün piyasalarda yükselirken EUR/USD 1,18'e ve GBP/USD 1,30'a geriledi. Gelişen ülke paralarından ise günlük bazda en sert kayıp %1,15 ile TL'de yaşanıyor. TL, bugün tüm majör döviz kurları karşısında rekor düşük seviyeye geriledi.

USD/TRY kuru 8,0682 ile rekor tazelemesinin ardından son saatte 8,03 üzerinde işlem görüyor. TL varlıklarda yaşanan sert kayıpta ABD ve AB ile tansiyonun yükselmesi etkili oluyor. PPK sonrası rekor tazeleyen kur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ve ABD'nin yaptırım tehditlerine sert cevap vermesi ve ülkelerle tansiyonun yeniden yükselmesiyle ataklarını hızlandırdı.

Yazar: Deniz Engin

Investing.com

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