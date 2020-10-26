Üniversite, sosyal hizmet mezunları arasında ayrım yapmamalı!
|26 Ekim 2020 13:20
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Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 17 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
Söz konusu ilanı incelediğimizde; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programında ilan edilen "Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak." şartı aranmaktadır.
Benzer şekilde, Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Araştırma Görevlisi alımında da; "Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." özel şartı yer almaktadır.
Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, farklı fakültelerde olmasına rağmen, aynı program ismiyle mezun olan kişilerin gerek lisansüstü öğrenci alımlarında gerekse akademik kadro ilanlarında mağdur edildiği, bu türden kısıtlamalara giden yükseköğretim kurumları hakkında şikayet gelmesi halinde gerekli işlemlerin yapılmasında "tereddüt" gösterilmeyeceği ifade edilmişti.
Bu uyarı doğrultusunda değerlendirildiğinde, ülkemizde Sosyal Hizmet lisans
programları yalnızca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yüksekokulları bünyesinde
mezun vermemektedir. Halihazırda YÖK
Atlas verilerini incelediğimizde, Sosyal Hizmet Lisans programları;
-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri,
-Fen Edebiyat Fakülteleri,
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri,
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,
olmak üzere çok geniş bir yelpazede açılarak öğrenci yetiştirmektedir.
Bu doğrultuda, Bitlis Eren Üniversitesi tarafından ilanda yalnızca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yüksekokulları mezunlarına imkan verilmesi, diğer fakülte/yüksekokul bünyesinden mezun olan adaylar nezdinde mağduriyet yaratmaktadır.
Sonuç olarak, Bitlis Eren Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulunun konuya dair yazısı ve haberde yer verdiğimiz açıklamaları dikkate almak suretiyle, ilanda yer alan fakülte sınırlandırmasını kaldırmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz.
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