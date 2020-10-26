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FETÖ'den yargılanan stajyer avukat ve astsubaya hapis cezası

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanıklara 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
 26 Ekim 2020 13:45
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FETÖ'den yargılanan stajyer avukat ve astsubaya hapis cezası

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanıklara 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada FETÖ/PDY dosyası kapsamında tutuksuz yargılanan stajyer avukat F. K. hazır bulundu. F. K. savunmasında terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını, beraatını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu F. K.'ye' terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemede görülen bir diğer duruşmada aynı suçtan yargılanan astsubay Ö. K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Ö. K. savunmasında, terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını söyleyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Ö. K.'ye 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Her iki sanığın da tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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