iPhone 12 için TBMM'ye başvuru yapıldı
|26 Ekim 2020 13:44
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Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere yasal zorunluluklar. Diğer ülkeler ile benzer şekilde şarj aleti yok, ancak Fransa'da telefonların kutusundan kulaklık çıkması zorunlu. Benzer bir kanunun ülkemizde de uygulanması gerektiğini düşünen kullanıcılar, toplu bir şekilde TBMM'ye başvuru yapmaya başladı.
TBMM'YE YAPILAN IPHONE 12 ŞİKAYETİ ŞU ŞEKİLDE:/p>
Fransa Cumhuriyeti'nde 12 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 15 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve ekte bir nüshası bulunan yönetmelik, teknolojik cihazlarda artan radyasyon sebebiyle tüketicinin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüketicilerin satın almış oldukları cihazlarla beraber kulaklık ve benzeri aksesuarların da verilmesi ve radyasyon maruziyetini azaltan bu ürünlerin kullanılmasının teşik edilmesi, teşvik edilmemesi veya belirtilen ürünlerin verilmemesi durumunda ise cezai işlem uygulanmasını öngörmektedir. Bu ve buna benzer düzenlemelerin ülkemizde de uygulanması kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederim.
Kaynak:ShiftDelete.Net
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