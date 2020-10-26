Sağlık personeli kansere yenik düştü
Kayseri Devlet Hastanesi'nde teknik birim personeli olarak görev yapan Mustafa Dülger, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
|26 Ekim 2020 14:14
|+Aa- Yazdır
Kayseri Devlet Hastanesi'nde teknik birim personeli olarak görev yapan Mustafa Dülger, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde teknik birim personeli olarak görev yapan Mustafa Dülger, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kayseri İl Başkanı Sinan Yıldız sosyal medya haesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, "Kayseri Devlet Hastanesi çalışanlarından sayın Mustafa Dülger beyefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor
26 Ekim 2020 14:40
|Her gün binlerce test yapıyorlar ama virüse yakalanmıyorlar
26 Ekim 2020 14:24
|Bakan Ersoy: Ankara'dan turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz
26 Ekim 2020 13:58
|12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı
26 Ekim 2020 13:42
|İstanbul'un 'kayıtsız' kadın balıkçıları
26 Ekim 2020 13:31
|Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açılıyor
26 Ekim 2020 12:50
|Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı vefat etti
26 Ekim 2020 12:21
|Bakan Selçuk'tan çocukları uyarırken 'olumlu dil kullanın' uyarısı
26 Ekim 2020 12:07
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30,89'a indi
26 Ekim 2020 11:35
|'Pastırma' sıcakları Türkiye'yi çarşamba günü terk edecek
26 Ekim 2020 11:15