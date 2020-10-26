Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Geminin merdivenlerinden düşen memur hayatını kaybetti
Çanakkale Gümrük Müdürlüğünde görevli bir muhafaza memuru, Biga ilçesi Karabiga beldesinde gemi kontrolü sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
|26 Ekim 2020 14:46
|+Aa- Yazdır
Çanakkale Gümrük Müdürlüğünde görevli bir muhafaza memuru, Biga ilçesi Karabiga beldesinde gemi kontrolü sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Beraberindeki ekiple Karabiga'daki limana gelen muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38), kömür yüklü gemide menhol kapağından indiği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden ambara düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Yarımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ambardan sızan kömür gazından zehirlendiği tahmin edilen 2 çocuk babası Yarımoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yarımoğlu'nun cenazesinin, Çanakkale'de düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 17:36
|Bayılan kağıt toplayıcısı, yardıma gelen sağlık ekibine saldırdı
26 Ekim 2020 17:21
|Spor ve iş adamları apart dairede kumar oynarken yakalandı
26 Ekim 2020 16:51
|Akıllanmadılar, yine başkasının yerine sınava girerken yakalandılar
26 Ekim 2020 15:42
|Evi terk eden eşini geri götürmek istedi, tartıştığı kayınpederini öldürdü
26 Ekim 2020 13:51
|Üzerine kepçeyle toprak attılar, çığlıkları duyunca şoke oldular
26 Ekim 2020 13:37
|Hamile eşinin gözü önünde öldürdüler
26 Ekim 2020 12:54
|Kitap ve defterin arasında uyuşturucu satan 4 şüpheli yakalandı
26 Ekim 2020 11:23
|Kastamonu'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı
26 Ekim 2020 11:01
|Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 10:20