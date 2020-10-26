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Bakan Karaismailoğlu: Mobil abone sayısı 83 milyona çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme alanında da Türkiye'yi zirveye çıkartmak için çalıştıklarını belirterek, "Haberleşme alanında, mobil abone sayımızı 83 milyona çıkarırken, 15 milyon 300 ile sabit internet abone sayımızı da artırdık." dedi
 26 Ekim 2020 15:34
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Bakan Karaismailoğlu: Mobil abone sayısı 83 milyona çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme alanında da Türkiye'yi zirveye çıkartmak için çalıştıklarını belirterek, "Haberleşme alanında, mobil abone sayımızı 83 milyona çıkarırken, 15 milyon 300 ile sabit internet abone sayımızı da artırdık." dedi.

Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da bir termal otelde belediye başkanları ve kurum amirleri ile gerçekleşen toplantıda, geçen hafta İstanbul'un tarihi Sirkeci Gar'ında düzenledikleri Türk Demiryolu Zirvesi'nde, Türkiye'nin demir yolları reformunu başlattıklarını söyledi.

Bu zirvede AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı süresince demir yollarının kat ettiği mesafeyi detaylıca paylaşma imkanı bulduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Demir yollarımızın coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek bu reform süreci, fiziki bir büyümeyi de beraberinde getirecek. Bunun yanı sıra teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri bakımından gelişmiş, dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağına sahip olacağız. Bugünden sonra, demir yollarındaki mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlamayı öncelikli hale getireceğiz. Haberleşme alanında da Türkiye'yi zirveye çıkartmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haberleşme alanında, mobil abone sayımızı 83 milyona çıkarırken, 15 milyon 300 ile sabit internet abone sayımızı da artırdık. Fiber hat uzunluğumuzu ise 404 bin kilometreye çıkardık. İstanbul Çamlıca Tepelerinde görüntü ve manyetik alan kirliliği oluşturan TV ve radyo antenlerini kaldırarak, yapımını tamamladığımız Küçük Çamlıca TV ve radyo kulemize taşıdık."

Karaismailoğlu, bu şekilde İstanbul'un siluetini güzelleştirirken, 49 katlı Çamlıca Kulesi ile çoklu antenden kaynaklanan elektrik israfının da önüne geçtiklerini ifade ederek, kulenin seyir katlarıyla da turizme katkı sağlayacağını aktardı.

Ulaşım ve iletişim hatlarında "yerli ve millilik" oranının artırılmasına azami önem gösterdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, tüm ulaşım ve iletişim modlarında akıllı sistemleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

- "8 milyar 980 milyon liraya yakın harcama yaptık"

Bu anlayışla sistemlerde, seyahat sürelerinin azaltılmasını, trafik güvenliğinin artırılmasını, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını, enerji verimliliğini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçladıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar aktardığım yatırımlar Bakanlık tarafından yürütülen işlerin sadece bir kısmı. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Afyonkarahisar'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 980 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003 yılına kadar il genelinde sadece 54 kilometre bölünmüş yol yapılmışken son on sekiz yılda bu uzunluğu 10 katın üzerinde artırarak 575 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar'da 551 kilometresi devlet, 476 kilometresi de il yolu olmak üzere, toplam kara yolu ağını 1027 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar kara yolu ağımızın yüzde 60'ına yakınını bölünmüş yol standardında yaptık. Tüm bu yatırımlara ilaveten Afyonkarahisar'da devam eden 4 adet kara yolu projesi için 822 milyon liralık kaynak ayrılmıştır. Afyonkarahisar için çok önemli olan demir yolu yatırımımız kuşkusuz Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT projesidir. Bu proje tamamlandığında, Afyonkarahisar'ın yük ve yolcu taşımacılığında çığır açılacaktır."

Bu proje çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğünün yürüttüğü altyapı çalışmalarında yüzde 40'a yakın ilerleme kaydettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, projenin kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik işlerinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.

- "18 yıldır millet ne istediyse o olmuştur"

Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e bağladıkları bu proje sayesinde 824 kilometrelik mesafenin seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate indireceklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu ülkede ne zaman, halkı ile bütünleşen, halkının derdini dert edinen, gece-gündüz halkı için çalışan kadrolar çıksa, ülkemizi kıskanan, çekemeyen, bir adım ileriye gitmesini istemeyen kişi ve mihraklar olmuştur. Ulaştırma ve altyapıda olduğu gibi enerjide, tarımda, hayvancılıkta, savunma sanayiinde ve ekonomimizdeki gelişmeler karşısında, kumpas, abluka, ambargo, vekalet savaşları gibi türlü yollarla yolumuzu kesmek istiyorlar. Ancak bilmiyorlar ki 18 yıldır millet ne istediyse o olmuştur." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ile belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.
Anadolu Ajansı
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