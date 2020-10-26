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Akıllanmadılar, yine başkasının yerine sınava girerken yakalandılar
Samsun'da, elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girmeye çalışan 4 akraba, sınav sorumlusunun dikkatiyle yakalandı. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı
|26 Ekim 2020 15:42
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Samsun'da, elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girmeye çalışan 4 akraba, sınav sorumlusunun dikkatiyle yakalandı. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, sabah saatlerinde, İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nde meydana geldi. E sınıfı ehliyet almak isteyenler, elektronik ortamda yapılan motorlu taşıt sınavına girmek için okula geldi. Kimlikleri kontrol eden sınav sorumlusu, S.Y. (32), M.Z.Y. (19), Z.Y. (20) ve H.Y.'nin (34) başkalarının yerine sınava girmeye çalıştığını belirledi.
İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Akraba oldukları belirlenen kişilerin, aynı suçu daha önce de işledikleri tespit edildi.
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