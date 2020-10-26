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Yeniden yargılanan eski belediye başkanına hapis cezası

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'a "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
 26 Ekim 2020 15:55
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Yeniden yargılanan eski belediye başkanına hapis cezası

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'a "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkındaki mahkumiyet kararı bozulan tutuksuz sanık Bakırhan'ın yargılaması yeniden yapıldı.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bakırhan katılmadı, salonda sanık avukatları hazır bulundu.

Avukatlar, müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Bakırhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Bakırhan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçlamalarından beraat etti.

Tuncer Bakırhan, 6 Temmuz 2018'de yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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