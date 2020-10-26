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Belediye başkanı şoför oldu, koronavirüs önlemlerini denetledi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, vatandaşların koronavirüs önlemlerine uyup uymadığını tespit etmek amacıyla minibüs şoförlüğü yaptı
 26 Ekim 2020 16:03
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, vatandaşların koronavirüs önlemlerine uyup uymadığını tespit etmek amacıyla minibüs şoförlüğü yaptı.

Cevatpaşa-Eyüp hattında çalışan bir minibüsün şoför koltuğuna oturan Başkan Aydıner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kurallara uyup uymadığını tespit etmek amacıyla minibüs şoförlüğü yapacağını söyledi.

Aynı zamanda denetim de gerçekleştireceklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yolcular minibüse maskesiz mi maskeli mi biniyorlar? Kaç kişi biniyorlar? Bütün bunları tespit etmek amacıyla bugün bu programı gerçekleştireceğiz. Bizi tanımayacaklar, çünkü kıyafetimizi değiştirdik. Biraz sonra tek tek minibüse bindireceğiz. Maskesi yoksa içeriye almayacağız. Israr ederse, elimizde torbalarımız var. İçinde maske, kolonya ve dezenfektan var. Birer tane hediye edeceğiz. Kurallara uyanlarla uymayanları tespit etmek amacıyla bu uygulamayı gerçekleştireceğiz."

Yaklaşık yarım saat kameralarla donatılmış minibüste şoförlük yapan Aydıner, minibüsün dolması nedeniyle belli bir yerden sonra yolcu almadan yoluna devam etti.

Aydıner, Bayrampaşa Devlet Hastanesi yakınlarında şoför koltuğundan kalkarak yolculara kendini tanıttı. Şoförün Belediye Başkanı Atila Aydıner olduğunu gören yolcular şaşkınlığını gizleyemedi.

Minibüsteki yolcularla konuşan Aydıner, kurallara uyanlara teşekkür etti. Pandemiyle mücadelede Sağlık Bakanlığının 14 kuralının önemini hatırlatan Aydıner, "Ben inanıyorum ki bu virüs yakında ülkemizi terk edecek, ama biz 'şayet ben gencim bana bulaşmaz' diyorsak yanılıyoruz. Çünkü bu virüs görülmez bir hayalet virüs. Nasıl ve ne şekilde bulaşacağını bilmemiz mümkün değil. En büyük tedbirimiz maske, mesafe ve ellerimizi sürekli yıkayacağız. Kendimizi, annemizi, babamızı ve çocuklarımızı koruyacağız. Bu bizim elimizde." dedi.

Aydıner, içinde maske, kolonya ve dezenfektan bulunan çantayı yolculara hediye etti.

- " Belli mesajları vermek adına önemli bir etkinlik"

Yolculardan Eray Süratlı, Başkan Aydıner'i ilk etapta tanımakta tereddüt ettiğini söyledi. Daha sonra Aydıner'i tanıdığını ifade eden Süratlı, "Maskenin altından birazcık tanıyabildim. Aracı kullanmaya başlayınca normal şoför diye düşündüm, tereddüt ettim, ama tanıdım. Çok güzel araç kullanıyor. Dar sokaklardan gitmemize rağmen mükemmel kullandı. Bayrampaşa'mız için mükemmel bir etkinlik olmuş. Belli mesajları vermek adına önemli bir etkinlik." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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