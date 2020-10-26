Bazı arap ülkeleri de Fransız mallarını boykot ediyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırıldı.

Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı. Birlik bu kararı, "Muhammed Peygamber'e hakaretlerin tekrarlanması" nedeniyle aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Fransız market zinciri Carrefour'un boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

Libya, Suriye ve Gazze Şeridi'nde benzer protestolar görülüyor.

Fransa'da Samuel Paty adlı bir öğretmen, 16 Ekim'de sınıfta Muhammed Peygamber'in karikatürlerini göstermesi sonrası başı kesilerek öldürülmüştü.

Macron cinayet sonrası yaptığı açıklamada, "Samuel Paty Cumhuriyeti özümsediği için, İslamcıların geleceğimizi istemesi nedeniyle öldürüldü. Çünkü biliyorlar ki onun gibi sessiz kahramanlar olduğu sürece asla geleceğimize sahip olamayacaklar. Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günkü konuşmasında Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerinin binaların cephelerine yansıtılmasını eleştirirken Macron için söylediği "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" şeklindeki sözleri sonrası, Fransa Cumartesi günü Türkiye'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan da Pazar günü Macron'u, "İslam'a saldırmakla" suçladı.

Irak, Fas ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Lübnan'daki siyasi ve askeri Hizbulla hareketinden de Macron'a tepki geldi.

2005 yılında da Danimarka'da bir derginin Muhammed Peygamber karikatürü yayımlaması üzerine bazı Müslüman ülkelerde Danimarka ürünleri de boykot edilmişti