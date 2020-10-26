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İzmir'de ehliyeti olan memur, şoför olarak görevlendirilebilecek

İhtiyaç duyulması halinde ehliyeti olan kamu personeli, şoför olarak görevlendirilebilecek. Bankalarda hizmet almak için gelenlere, HES kodu sorgulaması yapılacak
 26 Ekim 2020 17:12
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İzmir'de ehliyeti olan memur, şoför olarak görevlendirilebilecek

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanarak ek kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, belediyelerin, kolluk araçlarının, camilerin ses sistemlerinden, diğer iletişim kanallarından maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralı konusunda duyurular yapılması kararlaştırıldı.

Kovid-19 pandemisine yönelik sahada ve diğer yapılacak tüm çalışmalarda, ihtiyaç duyulması halinde ehliyeti olan kamu personelinin şoför olarak görevlendirilebilmesi kararı alındı.

Kentte bulunan tüm kamu ve özel bankalara vatandaşların girişi sırasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında mutlaka HES kodu sorgulaması yapılacağı, HES kodu olmayanların bankaya girişine izin verilmeyeceği, uygulama koordinasyonunun banka yönetimi tarafından sağlanacağı da kararda belirtildi.

- OSB'deki fabrikalarda çalışanlar

İzmir'de bulunan organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışan işçilerin HES kodu almasının sağlanması, HES kodunun personelin bilgi sistemine işlenmesi ve HES kodu sorgulandıktan sonra iş yerlerine girişlerine izin verilmesi de karara bağlandı.

Buralardaki HES kodu sorgulanması işlemlerinin OSB yönetimi ve iş yeri yetkilileri tarafından koordine edilmesi ve bu konuda personel görevlendirilmesi de kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı
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